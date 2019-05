Séoul se montre toujours prudent concernant la nature des projectiles tirés par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Deux semaines se sont passées depuis le premier tir de projectiles à courte portée de l’année par la Corée du Nord. C’était le 4 mai. Mais les autorités militaires sud-coréennes sont loin d’avoir déterminé la nature de ces engins.Un responsable du ministère de la Défense a déclaré à la presse aujourd’hui qu’une analyse approfondie était en cours pour préciser les spécifications techniques des projectiles en question et répondre avec certitude s’il s’agit ou non de missiles balistiques.Cependant, un journal a fait savoir, dans son édition de ce matin, que l’armée américaine stationnée en Corée du Sud avait conclu provisoirement que les projectiles tirés par l’armée nord-coréenne les 4 et 9 mai étaient des missiles balistiques à courte portée d’un seul et nouveau type. L’information provient d’une source gouvernementale. Selon celle-ci, les GI’s les auraient baptisé « KN-23 ».A ce propos, le ministère a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une position officielle du Commandement des forces combinées Corée-USA. D’ailleurs, le conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong a aussi souligné que Séoul et Washington mènent ensemble une analyse approfondie pour identifier la nature des projectiles nord-coréens.Selon certaines sources militaires, si les deux pays tardent à dévoiler les premiers résultats de leurs analyses, c’est pour d’autres raisons que leur expertise inachevée.Si jamais les conclusions font état de missiles balistiques, Pyongyang sera de nouveau mis au pilori pour avoir enfreint les sanctions onusiennes. Pour rappel, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré au lendemain du premier tir que l’armée tâchait d’accompagner « les efforts diplomatiques » de la grande capacité défensive des forces combinées sud-coréano-américaines.