Championnats du monde de taekwondo 2019 : la Corée du Sud réussit à conserver son titre mondial

Photo : KBS News

La Corée du Sud a réussi à conserver son titre mondial aux Championnats du monde de taekwondo 2019 qui se sont achevés, dimanche, à la Manchester Arena en Grande-Bretagne. Une deuxième victoire consécutive depuis l'édition précédente organisée à Muju, en Corée du Sud.L'équipe masculine du pays d'origine de cet art martial s'est placée en tête avec deux médailles d'or et une de bronze, obtenant un total de 315 points, très largement devant la Russie avec 221 points et la Chine avec 167 points. Quant à l'équipe féminine sud-coréenne, elle s'est imposée avec deux médailles d'or et une d'argent, pour une note finale de 320 points.Il est important de souligner le changement de génération au sein de l’équipe masculine, avec les excellentes performances de Bae Jun-seo chez les moins de 54 kg, de Jang Jun chez les moins de 58 kg et de Park Woo-hyuk chez les moins de 80 kg, tous les trois nés en 2000.