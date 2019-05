Pyongyang met la pression sur Séoul via ses médias de propagande

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est restée silencieuse concernant le projet d’aide humanitaire annoncé vendredi dernier par le gouvernement sud-coréen. Elle continue en revanche de faire pression sur son voisin à travers ses médias de propagande.L’un d'entre eux baptisé « Uriminzokkiri » a dénoncé aujourd’hui une récente session du groupe de travail tenue entre la Corée du Sud et les Etats-Unis au sujet de la dénucléarisation nord-coréenne, y voyant une tentative de créer un conflit et de la discorde au sein du même peuple. Selon ce site web, il est stupide voire suicidaire d’espérer résoudre le dossier intercoréen et d’améliorer la relation entre les deux Corées en sollicitant les interventions de puissances extérieures.« Korea Today » a également mis en avant le principe d’autonomie du peuple coréen dans le développement de la relation entre Séoul et Pyongyang, souhaitant éviter tout ralentissement sous la pression des autres puissances. Considérant la réunification comme primordiale pour l’indépendance de son peuple, ce média de propagande du régime de Kim Jong-un a appelé à ne tolérer aucune intervention de pays étrangers dans la péninsule coréenne.