La Chine a fourni des engrais et du riz à la Corée du Nord

Photo : KBS News

Selon les chiffres publiés hier par le Service chinois des douanes, la Chine a offert à la Corée du Nord 162 700 tonnes d’engrais entre mai et octobre 2018 et 1 000 tonnes de riz en juillet 2018. Cela représente en valeur environ 67 milliards de wons, soit à peu près 50 millions d’euros.Rappelons que Pékin avait suspendu toute aide destinée à Pyongyang en 2017, l’année où le régime de Kim Jong-un avait procédé à plusieurs essais nucléaires et balistiques. Mais les trois visites successives du leader nord-coréen dans l’empire du Milieu, qui ont eu lieu depuis le mois de mars 2018, ont visiblement changé la donne. Les autorités chinoises ont ainsi recommencé à fournir une quantité minimale de pétrole brut à leur voisin tout en maintenant les sanctions internationales prises à l’encontre de ce dernier.Cependant, elles semblent avoir limité leur assistance alimentaire destinée aux nord-Coréens, compte tenu de la position américaine défavorable à toute assistance en faveur du royaume ermite.Le fait que la plupart des produits envoyés au nord du 38e parallèle soient des engrais laisse comprendre que la Corée du Nord souffre de mauvaises récoltes.La Chine devrait poursuivre son programme d’aide à la Corée du Nord car les deux pays célèbrent cette année le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.