Cinéma : la Corée du Sud et l'Asean vont établir une organisation pour favoriser les échanges

Photo : YONHAP News

A Cannes, le président du Conseil du film coréen (Kofic), Oh Seok-geun, a dévoilé dimanche le plan de créer un centre international destiné à favoriser les échanges cinématographiques avec les dix pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean).L’organisation du film Asean-Corée du Sud (ARFO) verra le jour à l’occasion du 3e sommet spécial entre la Corée du Sud et l'Asean qui aura lieu en novembre à Busan. Elle sera créée dans le but de favoriser les échanges cinématographiques avec les 10 pays membres de l’Asean, à savoir l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et enfin le Cambodge. Busan, qui organise chaque automne son festival international du film (BIFF), abritera le secrétariat.Lors de la « Korean Film Night Cannes 2019 » organisée par le Kofic, Oh a également déclaré que le pays du Matin clair souhaitait établir une structure internationale destinée à permettre aux professionnels du 7e art de cette région de s’entraider. Ainsi, la Corée du Sud et les 10 pays de l'Asie du Sud-est pourront par exemple mener collectivement des activités de marketing visant le marché américain ou celui de l’Europe.