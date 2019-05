« Wise Honest » : l’ambassadeur nord-coréen à l’Onu réclame le retour du cargo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit son offensive diplomatique sur le dossier du « Wise Honest », un de ses cargos saisis par les Etats-Unis pour violation des sanctions internationales.Cette fois, elle a demandé à l’administration américaine de le lui restituer immédiatement. Une demande qui a été formulée par son ambassadeur à l’Onu Kim Song, lors d’une rare conférence de presse donnée hier tard dans la nuit, heure de Séoul, au siège de l’organisation internationale. Le représentant nord-coréen a alors dénoncé une nouvelle fois une violation de la loi internationale et un acte empiétant sur la souveraineté de son pays.Il a aussi répondu aux questions de journalistes. Il a tout de même évité de s’exprimer sur la mort d’Otto Warmbier, l’étudiant américain décédé en 2017 après 17 mois de captivité dans le pays communiste.Vendredi dernier, Kim avait envoyé une lettre au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres pour lui demander d’intervenir dans le dossier du navire. Mais son porte-parole a répondu qu’« il revenait aux Etats membres du Conseil de sécurité de traiter les questions relatives au possible contournement des sanctions décidées par cet organe et à leur application ».Le département américain de la Justice a annoncé le 9 mai la saisie du bâtiment, accusé d’avoir violé les sanctions internationales en transportant du charbon. Le cargo avait été bloqué l’an dernier en Indonésie. Les Etats-Unis l’ont déplacé le 11 mai au port de Pago Pago, aux Samoa américaines, situées en Océanie.