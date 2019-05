L’OCDE abaisse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’OCDE a révisé une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour cette année et 2020.Dans son dernier rapport publié hier, l’Organisation de coopération et de développement économiques s’attend à ce que cette année, le PIB sud-coréen progresse seulement de 2,4 %, contre 2,6 % et 2,8 % dans ses précédentes estimations de mars dernier et de novembre 2018.Pour l’année prochaine aussi, l’institution a abaissé ses prévisions à 2,5 %, 0,1 point de moins qu’attendu en mars.La baisse des exportations dans le sillage du ralentissement des échanges commerciaux mondiaux et la contraction des investissements et de l’emploi due à la restructuration de l’industrie manufacturière sont en cause.Malgré ce contexte, l'organisation a relevé ses prévisions pour les Etats-Unis et pour la zone euro cette année.L’OCDE a par ailleurs estimé que la revalorisation combinée de 29 % du salaire minimum en 2018 et 2019 avait négativement pesé sur l’emploi des travailleurs peu qualifiés et que l'an dernier, le taux d’augmentation de leurs postes était tombé à son plus bas depuis 2009, à 0,4 %.Dans le même temps, elle a conseillé au gouvernement sud-coréen de poursuivre sa politique budgétaire expansionniste en 2020 aussi et de ralentir la hausse du salaire minimum.