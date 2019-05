La Suisse est le premier donateur d’aide humanitaire à la Corée du Nord

Photo : KBS News

La Suisse a débloqué une nouvelle enveloppe d’à peu près 5 millions de dollars pour aider la Corée du Nord, confrontée à une très grave pénurie alimentaire. C’est ce qu’on a appris des données du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).Le gouvernement helvétique a fourni une telle somme le mois dernier au Programme alimentaire mondial (PAM), pour que cet organisme onusien livre des convois de nourriture aux habitants nord-coréens.L’OCHA établit ses données sur la base de celles qui lui sont communiquées par les gouvernements de plusieurs pays, des agences onusiennes et des ONG. Cette année, ceux-ci ont fourni un total de 15,7 millions de dollars d’aide au royaume ermite.La Suisse en est le plus important donateur, avec 7,8 millions de dollars. Soit 49,6 % de l’ensemble. Derrière elle viennent la Russie (4 millions), la Suède (2,4 millions) et le Canada (570 000 dollars).