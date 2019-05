Contacts de travail cette semaine en Chine entre des ONG sud-coréennes et leurs partenaires nord-coréens

Photo : Getty Images Bank

Les relations Séoul-Pyongyang restent tendues depuis l’échec du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cependant, cette semaine, des ONG sud-coréennes multiplient les contacts avec leurs partenaires nord-coréens en Chine.Ces organisations sont notamment le comité sud-coréen pour l’application de l’accord intercoréen signé le 15 juin 2000 entre le président sud-coréen d’alors, Kim Dae-jung, et le leader nord-coréen de l’époque, Kim Jong-il, le Mouvement pour une seule Corée, et le Conseil pour la réconciliation et la coopération (KCRC).Leurs représentants vont rencontrer leurs interlocuteurs nord-coréens à Shenyang du 23 au 26 mai. Avec au cœur des discussions : la reprise de différents projets d’échange et de coopération entre le Nord et le Sud.