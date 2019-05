Le nouvel exercice militaire « Ulchi Taegeuk » démarre aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Un nouvel entraînement militaire, qui remplace la grande manœuvre entre Séoul et Washington « Ulchi Freedom Guardian », est lancé aujourd’hui jusqu’à jeudi. Baptisé « Ulchi Taegeuk », il mobilisera des civils, des officiels et des militaires.Cet exercice met fin aux trois entraînements sud-coréano-américains de grande envergure, à savoir « Key Resolve », « Foal Eagle » et « Ulchi Freedom Guardian ». Il se substitue ainsi à l'opération effectuée durant 43 ans, et va se dérouler en deux étapes. La première vise à renforcer la capacité de gestion des risques de catastrophe du pays. Et la deuxième sera dirigée par l’armée sud-coréenne sans participation des soldats américains, dans le but de réorganiser les exercices de défense via un simulateur militaire.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, l’entraînement « Ulchi Taegeuk » a pour but de renforcer la coordination entre les citoyens, les fonctionnaires et les militaires face à diverses menaces pour la sûreté et la sécurité du pays.