Moon Jae-in : la Palme d’or de Bong est un cadeau pour le 100e anniversaire du 7e art coréen

La Palme d’or que Bong Joon-ho a obtenue pour son dernier long métrage « Parasite » à Cannes est, en cette année célébrant le 100e anniversaire du 7e art coréen, un précieux cadeau pour les sud-Coréens. C’est ce qu’a déclaré, dimanche, le président de la République sur son compte Twitter. Au nom de tous ses compatriotes, Moon Jae-in a remercié le cinéaste et s’est dit fier de lui pour avoir réalisé son rêve d’entrer dans le monde du cinéma. Un rêve qu’il avait depuis l’âge de 12 ans.La veille, Bong a donc décroché la suprême récompense à l’issue de la 72e édition du Festival de Cannes. En recevant la Palme d’or, il a déclaré que, sans ses acteurs, dont Song Kang-ho, il n’aurait pas pu filmer une seule scène de son dernier film. Tout en avouant qu’il n’avait jamais imaginé pouvoir toucher un jour ce trophée de ses propres mains, il a dit « merci beaucoup » dans la langue de Molière.Il est vrai qu’« Ivre de femmes et de peinture » de Im Kwon-taek avait reçu le prix de la mise en scène en 2002 et que Park Chan-wook avait empoché deux ans plus tard le Grand prix avec « Old Boy », mais jamais un cinéaste du pays du Matin clair n'avait eu l’honneur de recevoir la Palme d’or sur la Croisette.« Parasite » est le 7e long métrage de Bong, qui s’est fait connaître dans le monde avec « Memories of Murder ». Cette œuvre, dont l’intrigue commence par l’entretien de Ki-woo chez une famille aisée à qui il propose des cours particuliers à un prix exorbitant, aborde les inégalités entre riches et pauvres dans notre société. Sa sortie dans les salles sud-coréennes est prévue jeudi.