Trump s'entretient avec Naruhito et Abe

Photo : YONHAP News

En cette troisième journée de sa visite d'Etat au Japon, le président américain a été reçu ce matin par l’empereur nippon. Ainsi, Donald Trump est devenu le premier invité officiel à rencontrer Naruhito, intronisé le 1er mai dernier.Après cette rencontre historique, le numéro un des Etats-Unis s’est entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais. Ils ont abordé, entre autres, le dossier nord-coréen. Tout d’abord, le locataire de la Maison blanche a souligné le respect mutuel qui lie Washington et Pyongyang, et ce malgré les derniers tirs de projectiles à courte portée du royaume ermite. Kim Jong-un a conscience, selon Trump, de l’importance de dénucléariser son pays et d’y insuffler le changement. Il a toutefois précisé qu’il ne hâterait pas le processus et qu’il maintiendrait les sanctions contre le pays communiste. Pour Shinzo Abe, la position du Japon est identique en tous points à celle des Etats-Unis. Le Premier ministre nippon a également renouvelé sa volonté de rencontrer Kim III lors d’un sommet.Rappelons que l'occupant de la White House avait tenté de relativiser les essais balistiques nord-coréens en parlant de « petites armes qui ne le dérangent pas ». Des propos qui contrastent nettement avec ceux de Tokyo, qui avait condamné fermement la dernière provocation de Pyongyang.Les discussions officielles entre les deux leaders ont également porté sur les échanges commerciaux bilatéraux. Le bras de fer s’annonce tendu entre le pays de l'Oncle Sam, qui exige l’ouverture du marché des produits agricoles et de celui des voitures, et le Japon, qui essaie de l’empêcher. A ce propos, le président Trump a annoncé le report des négociations commerciales entre les deux nations après les élections sénatoriales prévues en juillet dans l'archipel.