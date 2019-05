Météo-Corée va émettre des prévisions sur les répercussions de la canicule

Photo : YONHAP News

L’administration météorologique de Corée du Sud (KMA) va diffuser des prévisions sur d’éventuels impacts de la situation météorologique susceptibles d’engendrer des dégâts.D’abord, ce nouveau dispositif sera appliqué, dès cette été, sur les influences de la canicule. Le danger sera désormais réparti en quatre niveaux, au lieu de deux actuellement. Et le déclenchement de chaque niveau sera différencié selon les secteurs, tels que la santé, l’agriculture et l’élevage, la pêche, l'industrie et les transports.Enfin, afin d'éviter les situations extrêmes causées par la chaleur sans précédent de l’été dernier, le niveau de danger sera proclamé selon les régions à la veille de l’arrivée de la canicule.Météo-Corée envisage d’appliquer, d’ici 2021, ce nouveau système d’alerte pour les typhons, les fortes précipitations et les vagues de froid.