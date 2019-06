Une équipe de scientifiques sud-coréenne identifie pour la première fois un trou noir intermédiaire

Photo : YONHAP News

Des chercheurs sud-coréens ont identifié pour la première fois un trou noir de masse intermédiaire, 10 000 fois plus lourd que la masse solaire. Cette découverte a été réalisée par l’équipe dirigée par Woo Jong-hak, professeur d’astrophysique à l’Université nationale de Séoul.Il s’agit d’un trou noir abrité par la galaxie naine NGC4395, située à environ 14 millions d’années-lumière. Il faut savoir que la plupart des trous noirs identifiés sont des trous noirs stellaires et des trous noirs supermassifs.La découverte d’un trou noir intermédiaire a déjà été signalée à plusieurs reprises. Mais l’équipe du pays du Matin clair a pour la première fois démontré son existence à travers des méthodes scientifiques.Les scientifiques sud-coréens ont mesuré l’effet d’écho de lumière entre 2017 et 2018 à l’aide d’une vingtaine d’observatoires astronomiques à travers le monde. Le résultat de leur étude sera publié sur le site Internet de la revue « Nature Astronomy ».