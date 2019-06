Trump : « Je ne m’attendais pas à la nouvelle lettre de Kim Jong-un »

Photo : KBS News

Le président des Etats-Unis est revenu hier sur la lettre du dirigeant nord-coréen qu’il avait déjà annoncé avoir reçue. Dans une conférence de presse donnée hier conjointement avec son homologue polonais Andrzej Duda à l’issue d’un tête-à-tête, Donald Trump a en effet répété : « Kim Jong-un m’a écrit une très belle lettre. Je ne m’y attendais pas ». Il en a profité pour dire que la question nord-coréenne serait réglée, mais qu’il n’est pas pressé.Au même moment, le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord Steve Biegun briefait les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu, justement sur la question nord-coréenne. Il s’agit d’un second briefing du genre. Il aurait alors affirmé qu’une série de récentes initiatives de Pyongyang, dont la missive du dirigeant communiste, pourrait peser positivement sur le processus de négociation nucléaire Washington-Pyongyang. L’émissaire américain aurait aussi échangé avec les ambassadeurs sur les meilleurs moyens de sortir ces pourparlers de l’impasse actuelle.Par ailleurs, les médias américains ont rapporté que l’administration Trump avait envoyé au Conseil de sécurité une lettre demandant à tous les pays membres de l’Onu d’arrêter immédiatement de livrer au Nord des produits pétroliers raffinés.Selon ce document, cette année, le pays communiste en a importé plus de 500 000 barils, un plafond annuel fixé par l’Onu, et ce par des transbordements clandestins en mer.