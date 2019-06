Renault Samsung : le syndicat et le patronat parviennent à un nouvel accord provisoire

Photo : YONHAP News

Un accord provisoire a été trouvé hier soir entre le syndicat et le patronat de Renault Samsung Motors. Un accord portant sur les salaires et les conditions de travail. Nouveauté : il contient cette fois une déclaration sur la coopération avec les fournisseurs du constructeur.Cette entente n’est toutefois pas définitive. Pour qu’elle soit effective, elle doit être approuvée par la majorité des membres du syndicat lors d’un vote. Mais il est difficile d’en prévoir le résultat. Car, en mai aussi, les deux partenaires sociaux étaient parvenus à un accord semblable, mais les membres du syndicat l’ont rejeté quelques jours plus tard.Une attention plus particulière est maintenant portée sur le résultat du nouveau vote pour savoir si leurs négociations, entamées il y a un an, aboutiront ou non cette fois-ci.