38 North : la Corée du Nord poursuivrait la construction d’un sous-marin lanceur de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord posséderait un ou plusieurs sous-marins d’un déplacement de 2 000 tonnes, équipés d'un moteur diesel et capables de transporter voire de lancer des missiles balistiques.Or, le pays semble poursuivre la construction d’un nouveau bâtiment de cette nature dans son chantier naval de Sinpo, situé sur sa côte orientale. C’est une estimation de 38 North.Selon ce site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, de récentes images satellites commerciales montrent des mouvements d’équipements et de pièces nécessaires aux abords d’un immeuble du chantier.Le site a également indiqué que dans son parc à bateaux, 12 équipements semblables à des grues avaient été installés entre le 11 avril et le 5 mai.