Comme prévu, les nuages ont laissé place au soleil sur l'ensemble du territoire sud-coréen. Et ce grâce à une poussée anticyclonique au-dessus de la mer de l'Est.Du coup, il fait chaud cet après-midi, environ deux degrés de plus qu'hier. Dans le détail, Météo-Corée relevait, à 15h, 28℃ à Séoul, 29℃ à Daegu, 30℃ à Gangneung et à Daejeon, mais seulement 22℃ à Busan, dans le sud-est.