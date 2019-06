Le Vietnam apporte une aide alimentaire à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement vietnamien a envoyé une aide alimentaire au royaume ermite. L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a rapporté hier que les aliments sont arrivés à Nampo, une ville portuaire à l’ouest du pays. Mais cela, sans préciser toutefois la quantité totale et la nature des aliments fournis.Certains supposent que le leader nord-coréen Kim Jong-un aurait profité de son déplacement à Hanoï lors de son second sommet avec Donald Trump pour demander au gouvernement vietnamien de lui apporter une telle assistance.La Corée du Nord, touchée par une grave crise alimentaire, continuerait à solliciter une main secourable auprès de la communauté internationale.En effet, la Russie a envoyé le 5 juin dernier quelque 3 900 tonnes de blé à la Corée du Nord selon son ambassade à Pyongyang. Elle aurait promis de lui fournir au total 50 000 tonnes de blé suite à la demande du régime de Kim Jong-un.L’année dernière, la Chine a apporté gratuitement à son allié communiste 1 000 tonnes de riz et 162 000 tonnes d’engrais. Cette année, elle pourrait lui en fournir une quantité similaire.Quant à la Corée du Sud, elle a fourni une aide humanitaire à la Corée du Nord via deux organisations onusiennes. Le gouvernement a effectué mardi dernier un virement bancaire de 8 millions de dollars vers les comptes du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Unicef. Avec cet argent, le PAM livrera des aliments nutritifs, et l’Unicef apportera des soins aux femmes enceintes et à leurs bébés. Et Séoul envisage de fournir à Pyongyang les denrées alimentaires via des organisations internationales.