Moon Jae-in en Suède : un discours très attendu sur la dénucléarisation au Parlement

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé tôt ce matin à Stockholm, la dernière destination de sa tournée d'une semaine en Europe du Nord. Il est le premier dirigeant sud-coréen à effectuer une visite d’Etat en Suède.Ce soir, Moon Jae-in devrait prononcer un discours au Parlement suédois sur le sujet de « la paix dans la péninsule coréenne ». Deux jours auparavant, au Forum d’Oslo, il avait révélé sa conception dite de « la paix pour le peuple ». Il s’agit de réaliser une véritable paix dans la péninsule coréenne, c’est-à-dire celle qui sera bénéfique à la vie de la population.A Stockholm, le président pourrait dévoiler des mesures et propositions plus concrètes sur la dénucléarisation en vue de débloquer la situation dans les négociations entre Pyongyang et Washington.La dernière étape de sa tournée doit être inspirante pour cela. Parce que c’est par l’intermédiaire de la Suède que la première réunion a pu se tenir entre les négociateurs de Séoul, de Pyongyang et de Washington sur le dossier de la dénucléarisation. De plus, Stockholm a renoncé à ses armes nucléaires pour accomplir sa dénucléarisation dans les années 1960. Un fait que Moon Jae-in ne devrait pas manquer d’évoquer dans son discours.Après son intervention au Parlement, le locataire de la Maison bleue va s’entretenir avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven avant d’assister à une compétition amicale d’e-sport et à une démonstration technologique de la 5G, organisées par l’entreprise suédoise de télécommunications Ericsson.