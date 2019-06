Parlement : la reprise des travaux incertaine après l'échec des négociations triparties

Photo : YONHAP News

Suite à l’échec des négociations entre trois partis politiques en vue de normaliser les travaux à l’Assemblée nationale, la tenue de la session extraordinaire du mois de juin reste incertaine.Le président du groupe parlementaire du Bareun-Avenir, qui a joué le rôle d’intermédiaire entre le Minjoo, le parti présidentiel, et le Parti Liberté Corée (PLC), la première formation d’opposition, a confirmé le fiasco de la discussion tripartite et annoncé sa volonté d’ouvrir une « assemblée générale des députés » dans le but de relancer les activités parlementaires.En effet, le PLC a réclamé au dernier moment l’organisation d’une audition économique qui ne faisait pas partie des enjeux des négociations qui ont duré depuis plus d’un mois, parmi lesquels le retrait du processus accéléré dit « fast track ».Cette proposition a été aussitôt déclinée par le parti au pouvoir, qui l’a qualifiée de « tentative pour lancer une nouvelle dispute politique ». Dans ce contexte tendu, la reprise des travaux parlementaires semble plus difficile que jamais.