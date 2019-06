Bong Joon-ho remporte le Sydney Film Prize avec « Parasite »

Photo : YONHAP News

« Parasite » de Bong Joon-ho s’est vu décerner la plus haute distinction lors de la 66e édition du Festival du film de Sydney, en Australie.Le réalisateur sud-coréen a reçu le trophée lors de la cérémonie de clôture qui s’est tenue hier au State Theatre de Sydney. Il s’agit de la deuxième consécration internationale pour son dernier long métrage, après la Palme d’or du 72e Festival de Cannes le mois dernier.Selon John Maynard, président du jury du Festival du film de Sydney cette année, « Parasite » affiche un mépris révoltant pour les normes du genre. « Ce film à la fois tendre et brutal, beau et cruel, drôle et tragique est un chef-d’œuvre dans son exploration des classes », a-t-il expliqué.Lancé en 1954, le Festival du film de Sydney se déroule chaque année dans la plus grande ville australienne. Il attribue une récompense de 60 000 dollars australiens, à savoir environ 37 000 euros, au lauréat du Sydney Film Prize.« Parasite » sortira le 27 juin prochain dans les salles de cinéma en Australie.