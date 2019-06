Un test de pluie artificielle à l'aide d'un avion sans pilote réalisé avec succès

Photo : YONHAP News

Le déclenchement de pluies artificielles est désormais possible avec un avion sans pilote, qui peut naviguer dans des conditions météorologiques difficiles.C’est ce qu’a confirmé hier le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, en annonçant avoir effectué avec succès un essai de cette nature dans la province de Jeolla du Sud, principalement dans les districts de Goheung et de Boseong, à l’aide d’un aéronef à décollage et atterrissage vertical baptisé « TR-60 ».Ce test a été lancé le 25 avril dernier au-dessus du centre aéronautique de Goheung, en collaboration avec l’Institut sud-coréen de recherche spatiale (Kari) et l’Institut national de recherche météorologique (NIMR).Résultat, la pulvérisation de substances par l’avion sans pilote a permis de multiplier par 3,8 le nombre de particules de nuage de grande taille et d’augmenter la grosseur moyenne d’une particule de 25㎛ dans les zones aériennes concernées.Selon l’équipe de chercheurs, le test a eu un impact sur les nuages situés à basse altitude. Ce qui montre la nécessité de combiner ce genre d'essai à l’aide d’appareils avec et sans pilote.