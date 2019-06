Kang Kyung-wha et Mike Pompeo s’entretiennent par téléphone avant la visite de Trump à Séoul

Photo : KBS News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, actuellement en visite en Russie, et son homologue américain ont échangé hier soir, heure de Moscou, par téléphone sur de nombreux sujets d’intérêt commun, dont la visite de Donald Trump en Corée du Sud prévue fin juin.Le ministère en question a confirmé que les deux chefs de la diplomatie s'étaient mis d'accord pour reconnaître que cette visite constituerait une opportunité de faire avancer les discussions sur une paix permanente et une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée de la péninsule, d'une part, et de renforcer l'alliance bilatérale, d’autre part.Kang et Pompeo se sont d'ailleurs engagés à maintenir une étroite coopération dans de nombreux dossiers, dont les récentes attaques de pétroliers en mer d'Oman.