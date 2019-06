Championnats d'Asie d'escrime : la Corée du Sud domine l'épreuve de sabre masculin et celle d'épée féminine

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne masculine de sabre et celle féminine d’épée ont remporté chacune la médaille d’or aux Championnats d’Asie d’escrime 2019 qui se déroulent en ce moment à Tokyo, au Japon.Les quatre sabreurs Oh Sang-uk, Ha Han-sol, Gu Bon-gil et Kim Jun-ho, ont battu l’équipe iranienne 45 à 42 en finale. Grâce à cette victoire, Oh Sang-uk qui a décroché l’or à l’épreuve individuelle de sabre, cumule à lui seul les deux médailles les plus précieuses de ces championnats.Quant à l’équipe féminine, elle est composée de Choi In-jeong, Kang Young-mi, Lee Hye-in et Jung Hyo-jung. Les quatre épéistes sud-coréennes ont accédé à la plus haute marche du podium en remportant haut la main la finale face à leurs rivales chinoises.