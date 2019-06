Kang Kyung-wha s’entretient avec Sergueï Lavrov à Moscou

Photo : YONHAP News

En voyage à Moscou, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est entretenue hier avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Avec au cœur des discussions : les relations entre les deux pays et la question coréenne.A l’issue de leur entrevue, les deux ministres se sont exprimés devant la presse. La sud-Coréenne a alors annoncé qu’ils avaient fait le point ensemble sur la récente situation dans la péninsule et échangé sur les moyens de coopération entre les deux nations pour dénucléariser la péninsule de manière complète et y pérenniser la paix.Selon la chef de la diplomatie sud-coréenne, elle et Lavrov se sont accordés à dire que c’était maintenant le moment très important pour faire avancer le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule en reprenant au plus vite le dialogue américano-nord-coréen.Kang a également expliqué que Séoul et Moscou avaient convenu de faire en sorte de conclure leur accord bilatéral de libre-échange dans les services et de travailler en plus étroite coopération pour développer ensemble leurs futurs vecteurs de croissance. L’année prochaine, les deux pays fêteront le 30ème anniversaire de l’établissement de leurs relations. D’ici là, ils espèrent porter à 30 milliards de dollars leurs échanges commerciaux annuels et à un million le nombre de leurs visiteurs dans l’autre pays.Pour sa part, Lavrov a une nouvelle fois souligné la position traditionnelle de Moscou à l’égard de la question de la péninsule, et d’ajouter avoir discuté de la coopération économique, des moyens de multiplier les investissements bilatéraux, ainsi que des projets qui pourront être menés entre son pays et les deux Corées.