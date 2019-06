75 % de la population sud-coréenne pour la tenue du prochain sommet intercoréen

Photo : Getty Images Bank

Trois sud-Coréens sur quatre estiment que le dialogue entre les deux Corées est nécessaire. C’est le résultat d’une enquête menée les 14 et 15 juin auprès de 1 000 adultes à travers le pays.Selon le sondage intitulé « opinion de la population sur la réunification », 75,7 % des interrogés ont répondu qu’ils étaient pour la préparation du prochain sommet entre le président sud-coréen et son homologue nord-coréen.Concernant la réunion entre Moon Jae-in et Donald Trump prévue pour la fin de ce mois-ci, 73,7 % ont estimé que ce sommet aurait des impacts positifs sur la relation entre Séoul et Pyongyang et celle entre Pyongyang et Washington.Ensuite, 53 % des sondés ont misé sur la tenue d’un 3ème sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un au courant de cette année.A propos de la politique de la paix dévoilée par le chef de l’Etat sud-coréen lors de sa visite à Oslo, aux Pays-Bas, 51,8 % des sud-Coréens se montraient positifs alors que 42,6 % ont déclaré ne pas adhérer à cette idée.Quant à l’aide humanitaire destinée à la population nord-coréenne, elle a été soutenue par 56,2 % des sondés tandis que 42,8 % ont déclaré ne pas partager la nécessité de ce geste en faveur du régime communiste.Le niveau de confiance du sondage est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.