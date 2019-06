Kang Kyung-wha : la communication Pékin-Pyongyang aidera le processus de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha est rentrée aujourd’hui à Séoul après un entretien à Moscou avec son homologue russe Sergueï Lavrov.A l’aéroport d’Incheon, elle a été interrogée par les journalistes sur l’enjeu de la prochaine visite à Pyongyang du numéro un chinois. Kang a alors répondu que la communication entre la Chine et la Corée du Nord aiderait, au final, à atteindre l’objectif de dénucléariser celle-ci. Et d’ajouter qu’il y a aussi de bons signes pour la reprise du dialogue entre Américains et nord-Coréens.A propos des résultats de ses discussions avec le chef de la diplomatie russe, Kang a affirmé qu’ils avaient partagé la même compréhension de la situation actuelle dans la péninsule et de l’état actuel des négociations avec le régime de Kim Jong-un.