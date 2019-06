Donald Trump annonce une rencontre avec Xi Jinping au sommet du G20 d’Osaka

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a annoncé hier sur Twitter avoir eu une bonne conversation téléphonique avec son homologue chinois et qu’ils allaient se retrouver au sommet du G20, qui aura lieu à Osaka, au Japon, la semaine prochaine. Donald Trump a même précisé : « Nous aurons une longue rencontre dans la ville nippone et nos équipes respectives seront en contact avant cette entrevue ».A ce propos, la Maison blanche a affirmé, dans un communiqué de presse, que les deux leaders avaient échangé sur l'importance d'œuvrer pour les agriculteurs, les entreprises et les travailleurs américains à travers des relations économiques impartiales et mutuellement bénéfiques.Il s’agissait de leur premier entretien téléphonique de l’année. Ce signe de détente fait espérer une solution à la guerre commerciale qui oppose les deux premières puissances mondiales et le renouement du dialogue nord-coréano-américain dans l’impasse. D’autant que Xi Jinping rencontrera Trump peu après son voyage à Pyongyang, prévu jeudi et vendredi.Par ailleurs, les Bourses européennes et Wall Street ont clôturé hier en forte hausse, dopées par l’annonce de la rencontre Xi-Trump.