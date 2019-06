Naufrage sur le Danube : les enquêtes semblent se prolonger

Photo : YONHAP News

En Hongrie, la police de Budapest poursuit ses enquêtes pour déterminer les causes exactes du naufrage du bateau d’excursion « La Sirène » sur le Danube. Avec à son bord 33 sud-Coréens et deux membres d’équipage locaux. Le drame s’est produit le 29 mai.Or, ces investigations pourraient durer beaucoup plus longtemps que prévu. Dans une conférence de presse hier, la police a fait état d’une quantité énorme de données à examiner. Elle a précisé avoir obtenu 2 To (téraoctets) de données à l’intérieur du navire de croisière Sigyn qui avait percuté l’embarcation coulée, pris quelque 5 000 photos et interrogé pas moins de 230 témoins. Et une soixantaine d’enquêteurs expérimentés y sont mobilisés. Des médecins et des techniciens prennent part eux aussi aux enquêtes. Une ampleur inédite dans l’histoire des investigations d’accidents par la police de Budapest.Autrement dit, il faudra attendre encore un certain temps pour qu’ils fassent part des résultats définitifs de leur travail.La police continue en parallèle à rechercher les corps des victimes de l’accident toujours portées disparues. Avec l’équipe sud-coréenne dépêchée d’urgence, elle mène désormais cette opération sur une étendue de 215 km, jusqu’à la frontière avec la Serbie.