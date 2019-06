Les commissions permanentes du Parlement reprennent leurs travaux sans le PLC

Photo : KBS News

A un jour de l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, le Minjoo, le parti présidentiel, et trois autres formations ont relancé leurs activités en commissions permantentes, mais sans le Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l'opposition.La commissions spéciale pour la réforme juridique a organisé une réunion générale pour discuter des enjeux récents avec le ministre de la Justice et le patron de la police nationale. Parmi les députés du PLC, seul l’administrateur Yoon Han-hong était exceptionnellement présent pour protester contre le dispositif dit « fast track », ou processus accéléré. Le parti conservateur n’est pas apparu non plus lors de la discussion d'une autre des finances, contrairement à son annonce.Par ailleurs, le président du Parlement, Moon Hee-sang, a proposé aux chefs des trois groupes parlementaires d’organiser une table ronde afin de faire le point sur les circonstances économiques de la Corée du Sud avec des experts privés. Et ce au lieu d’une audition économique, réclamée par le PLC en tant que condition pour son retour à l’hémicycle. Or, Na Kyung-won, sa présidente du groupe à l’Assemblée, s'est vivement opposée à cette idée.