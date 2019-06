Moon Jae-in et Donald Trump tiendront un sommet ce dimanche à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in rencontrera dimanche 30 juin son homologue américain Donald Trump, attendu la veille à Séoul pour la deuxième fois depuis son investiture. Il s’y rendra à l’issue du sommet du G20 prévu en fin de semaine à Osaka, au Japon.C'est ce qu'a annoncé cet après-midi devant les journalistes la porte-parole de la Cheongwadae. Il s'agit du 8e sommet pour les deux chefs d’Etat en exercice. Leur dernière rencontre remonte à avril dernier à Washington.Les discussions porteront sur les mesures de coopération afin de consolider l'alliance des deux nations et instaurer une paix durable sur la péninsule via une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée.