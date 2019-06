Donald Trump fait allusion à la possibilité d’un troisième sommet avec Kim Jong-un

Photo : KBS News

Donald Trump a fait allusion à la possibilité que lui et Kim Jong-un aient mentionné leur troisième sommet dans leurs lettres récemment échangées.Interrogé hier par les journalistes à la Maison blanche, le président des Etats-Unis a répondu que leurs courriers contenaient possiblement une telle mention, et qu’il tiendrait un jour une nouvelle rencontre avec le leader nord-coréen.Il a alors souligné que les relations Washington-Pyongyang étaient nettement différentes de celles sous l’administration Obama, évoquant une fois de plus le fait que le Nord n’a plus effectué d’essais atomiques et qu’il a rapatrié les otages américains. Le dirigeant américain a ainsi montré sa détermination à reprendre les négociations avec le royaume ermite.