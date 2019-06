Salaire minimum : le comité trilatéral décide d’appliquer le même montant à tous les secteurs

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attendait, les négociations en vue de fixer le salaire minimum horaire pour l’année prochaine marquent le pas. Hier, au cours de sa 5e séance plénière, le comité trilatéral a décidé d’appliquer le même critère pour tous les secteurs. Les membres représentant le patronat ont aussitôt quitté la salle en guise de protestation.Les représentants des employeurs ont notamment invoqué les difficultés subies par les petits commerçants et les entreprises en raison d’un bond de 30 % du salaire minimum ces deux dernières années. Ils plaident pour une rémunération moins élevée dans les secteurs les plus affectés, tels que l’hôtellerie, la restauration et le commerce.En face, les syndicats s’y opposent en affirmant qu’une telle différenciation n’est pas conforme à la nature du dispositif de salaire minimum.Le comité avait envisagé de clore le débat aujourd’hui, mais avec le boycott du patronat, les négociations devraient se prolonger jusqu’à mi-juillet.