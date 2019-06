Moon Jae-in devrait procéder à un remaniement ministériel en juillet

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in devrait bientôt remplacer certains de ses ministres. Ce sera vraisemblablement le mois prochain, au plus tôt, ou avant l’ouverture de la session ordinaire du Parlement en septembre, au plus tard. Et ce en considération de la date des prochaines législatives générales, prévues en avril 2020. Car certains membres du gouvernement souhaitent quitter leur poste afin de s’y présenter.Six à sept ministres seraient concernés. Parmi eux, la ministre de l’Education Yoo Eun-hae, celui de l’Agriculture Lee Gae-ho et le ministre de la Justice Park Sang-ki, entre autres. La nomination de celui qui succédera à ce dernier est scrutée avec une attention toute particulière. Un nom commence déjà à circuler dans les médias.Il s’agit de Cho Kuk, qui est le premier secrétaire de Moon Jae-in aux affaires civiles. La Cheongwadae se pencherait déjà sur d'éventuels éléments de controverse dans le cas de sa nomination, qui est d’ailleurs redoutée par l’opposition, plus particulièrement par le Parti Liberté Corée, sa principale force. Celle-ci commence déjà à parler d’une déclaration de guerre.Le président Moon semble vouloir confier à Cho, qui a d’ailleurs été professeur de droit de l’université nationale de Séoul, la tâche laborieuse de réformer le Parquet.