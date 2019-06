Inauguration d’un « village de la 5G » dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Un village équipé du réseau de télécommunications 5G vient d’être inauguré dans la DMZ. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui KT, l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile du pays.Il s’agit du quartier Daeseong-dong de la ville de Paju, dans la province de Gyeonggi, connu comme le « village de la liberté ».46 foyers peuvent désormais alerter le chef du village par une lampe à LED intelligente installée dans chaque maison. Et le centre communal dispose d’une salle de contrôle des objets connectés via la 5G, qui permet de suivre et de gérer en temps réel les purificateurs d’air ou les lampes à LED intelligentes.Le système dit de « smart farm », ou ferme intelligente, permet de faire fonctionner les diffuseurs d’eau dans les champs depuis chaque maison et de vérifier l’état du sol afin d’y apporter de l’eau et de l’engrais.A l’école primaire du village, les élèves peuvent recevoir des cours sur les logiciels liés à la 5G et pratiquer la gymnastique en employant des technologies de réalité mixte (MR).D’après KT, comme il s’agit d’une zone située près de la frontière intercoréenne, l’installation des infrastructures n’a pas été aisée, mais ce projet a pu bénéficier de la coopération active du commandement de l’Onu en Corée du Sud ainsi que des ministères concernés.