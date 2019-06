En 2047, la population active va diminuer dans presque toutes les villes et provinces du pays

Photo : KBS News

D’ici 2047, le nombre des sud-Coréens en âge de travailler va reculer dans toutes les villes et provinces, à l’exception de la ville administrative de Sejong.D’après les prévisions annoncées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), entre 2017 et 2047, la population active âgée de 15 à 64 ans va chuter de presque 12 millions d'individus dans l’ensemble du pays. Il en va de même pour la population entière, qui va connaître une baisse dans 11 villes et provinces.Et à partir de 2032, le nombre des décès va dépasser celui des naissances à Séoul, et ce phénomène concernera toutes les autres villes et provinces l’année suivante, sauf à Sejong qui devrait subir le même sort dix ans plus tard.Avec le déclin démographique, le vieillissement de la société va s’accélérer : les seniors âgés de 65 ans et plus vont dépasser le seuil de 35 % dans toutes les villes et provinces (hors Sejong) en 2047. Dans ce cas, 52,4 % des habitants devront prendre en charge l’ensemble de la population.