Communication quantique : une technologie de cryptographie sud-coréenne deviendra la 1e norme internationale

Photo : YONHAP News

Une méthode de cryptographie mise au point par la Corée du Sud sera adoptée comme la première norme internationale en matière de communication quantique. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC. Cette technologie consiste à crypter les données transmises en utilisant des clés quantiques qui, d’après les lois de la physique quantique, ne peuvent être ni interceptées, ni volées.Elle a obtenu le mois dernier l’approbation préalable de l’UIT-T qui fait partie de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Son adoption sera définitivement validée après consultation des pays membres de l’UIT, si aucun d’entre eux ne s’y oppose.Au total, sept institutions et entreprises sud-coréennes, dont KT et LG U+, et une vingtaine d’organismes étrangers ont participé à la normalisation de la cryptographie quantique.Selon Choi Jun-kyun, professeur à l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (Kaist), cette prouesse technique importante permettra de créer un futur écosystème virtuel sûr et fiable basé sur l’intelligence artificielle.