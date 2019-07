Le fils d’un ancien ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’exile au Nord

Photo : YONHAP News

Choe In-guk, le fils cadet d'un ancien ministre des Affaires étrangères en Corée du Sud dans les années 1960 du nom de Choe Tok-sin, est arrivé samedi dernier à Pyongyang pour s’installer dans le pays communiste. Cette information a été publiée hier par le site de propagande nord-coréen « Uriminzokkiri ». Choe Tok-sin et son épouse Ryu Mi-yong ont émigré aux Etats-Unis en 1976 suite au conflit avec le président de l’époque Park Chung-hee, avant de faire défection au Nord en 1986, laissant derrière eux leurs deux fils et trois filles.Là-bas, l’ancien chef de la diplomatie sud-coréenne a été nommé vice-président du Comité pour la réunification pacifique de la patrie. Sa femme, qui a également occupé des postes importants dans le royaume ermite, avait retrouvé son fils In-guk en 2000 lorsqu'elle est revenue à Séoul en tant que représentante de la délégation nord-coréenne lors des retrouvailles de familles séparées. Ce dernier a ensuite reçu l'autorisation du gouvernement sud-coréen pour se rendre au Nord afin d'assister aux funérailles de sa mère, décédée d'un cancer du poumon en novembre 2016.Cette fois-ci, Choe s’est rendu dans la capitale nord-coréenne sans autorisation. Séoul cherche à identifier le motif exact de son voyage et la manière dont il est entré dans le pays communiste.