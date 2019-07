Un média nord-coréen fustige la mesure de rétorsion japonaise contre la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un média nord-coréen a qualifié les restrictions des exportations par Tokyo vers Séoul d’« actes éhontés et indécents ». Le Tongil Sinbo estime que cette sanction économique montre l’attitude irresponsable du Japon qui a renforcé les règlementations sur les exportations de trois matériaux de haute technologie en direction de la Corée du Sud.Selon lui, les autorités japonaises cherchent à éviter de façon mesquine d’assumer leur responsabilité liée au travail forcé perpétré durant la Seconde guerre mondiale.L’hebdomadaire du pays communiste a rappelé que le travail forcé a été imposé par l’impérialisme nippon à de nombreux jeunes Coréens, dont certains d’entre eux ont perdu la vie. Il a également souligné que le Japon a pu devenir une puissance économique au prix du sang et de la sueur de ces victimes coréennes.Le Tongil Sinbo a enfin présenté le mouvement de boycott des produits japonais qui se propage au Sud, ainsi qu’une pétition lancée par une association d’étudiants sud-coréens qui appelle le pays voisin à cesser ses représailles économiques et à s’excuser auprès des anciens « ouvriers forcés ».