Restrictions sur les exportations : la Corée du Nord s’en prend au Japon

Photo : YONHAP News

Les sanctions économiques du Japon contre son voisin sud-coréen sont aussi dans le collimateur des médias nord-coréens.Dans un éditorial publié aujourd’hui, le Rodong Sinmun a dénoncé avec véhémence l’attitude « effrontée » du Japon, qui « ne sait pas se repentir de ses crimes passés ». Il s’agit de la première réaction du pays communiste à la mesure nippone, via ses organes officiels.Selon le quotidien, qui est le journal officiel du Parti des travailleurs, le gouvernement de Shinzo Abe cherche à se soustraire à son devoir d’indemniser le travail forcé de Coréens en renforçant sa pression économique sur Séoul, et à concrétiser à la fois ses ambitions militaristes. Et le régime de Kim Jong-un ne restera pas les bras croisés face à cette situation.Les sites de propagande comme Uriminzokkiri et Meari ont eux aussi posté des articles de même nature.L’Etat communiste chercherait ainsi à se venger du Japon, qui a soupçonné Séoul de lui avoir fourni certains matériaux comme du gaz de gravure et qui maintient toujours une position dure à son égard