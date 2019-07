USFK : l’ICBM nord-coréen Hwasung-15 pourrait atteindre l’ensemble des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen, Hwasung-15, testé en novembre 2017, pourrait atteindre l’ensemble du territoire des Etats-Unis. C’est ce qu’ont affirmé les forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) dans un de leurs périodiques publié aujourd’hui.Selon le document, le pays communiste détient trois types d’ICBM, à savoir le Hwasung-13, le Hwasung-14 et le Hwasung-15. Leur rayon d’action s’élèverait respectivement à 5 500 km, 10 058 km et 12 874 km. Or, le texte avance que ces deux derniers pourraient couvrir respectivement la plupart et l’intégralité du sol américain.Sur la situation de la péninsule, le commandement des GI’s en Corée du Sud a estimé que l’alliance entre les deux pays faisait toujours face à la menace nord-coréenne, bien qu’il se réjouisse que l'Etat ermite ait arrêté ses provocations réitérées depuis début 2018. Et de juger qu’il reste encore beaucoup de défis à relever pour arriver à l’objectif ultime, à savoir sa dénucléarisation finale et complètement vérifiée.