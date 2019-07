Le Bureau américain des statistiques publie des chiffres sur la démographie en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord compterait un total de 25 513 000 âmes, et leur espérance de vie serait de 71 ans, soit 12 ans moins que celle de leurs voisins du Sud.A en croire un rapport publié hier par le Bureau des statistiques des Etats-Unis sur l’état démographique du monde en 2019, la population nord-coréenne a progressé de 580 000 individus par rapport au dernier recensement en 2015.D’autres chiffres intéressants : le taux de fertilité est de 1,9 enfant par femme, le taux de natalité de 15 enfants pour 1 000 habitants, et le taux brut de mortalité de neuf décès pour 1 000 individus.Selon l’institut américain, la démographie nord-coréenne continuerait de progresser pour atteindre 26 242 000 personnes d’ici 2025, de même que l’espérance de vie, à 73 ans.Concernant la Corée du Sud, le bureau a recensé un total de 51 630 000 habitants et estimé leur espérance de vie à 83 ans.