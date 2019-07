Le gouvernement s’engage à soutenir les échanges des collectivités locales avec le Nord

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a annoncé qu’il allait apporter un soutien actif aux échanges et à la coopération entre les collectivités locales et la Corée du Nord, et ce selon le principe de décentralisation.Dans un communiqué publié hier, il a précisé que si les gouvernements locaux formulaient une telle demande, il ferait en sorte qu’ils mènent des consultations en la matière par l’intermédiaire du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong.Afin de concrétiser cela, le ministère envisage de conclure un accord sur le renforcement de la communication et de la coordination des projets de coopération avec le Nord entre le gouvernement central et les collectivités locales. Ce sera le 24 juillet lors de l’assemblée générale des chefs de celles-ci.Cette annonce est intervenue après que le vice-ministre de la Réunification leur a demandé la semaine dernière de se concerter à l’avance avec le gouvernement central sur la faisabilité de leurs éventuels projets nord-coréens et de les mener par l’intermédiaire du bureau de liaison. Ses propos ont fait débat. Certains les interprétaient comme une intention d’unifier les fenêtres d’échanges des collectivités locales avec le pays communiste. Le ministère a aussitôt démenti.