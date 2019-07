Restrictions sur les exportations : Moon et les chefs de parti conviennent de faire front uni

Photo : YONHAP News

Le président de la République et les chefs des cinq principaux partis politiques sont convenus de qualifier les restrictions nippones sur les exportations vers la Corée du Sud de représailles économiques injustes et non conformes au principe du libre-échange. Dans la foulée, ils ont décidé de réagir ensemble en mettant en place un organe de coopération d’urgence. C’est ce qu’ont déclaré hier la Cheongwadae et les cinq formations dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une réunion entre le chef de l’Etat et les patrons de ces dernières.Plus précisément, Moon Jae-in et ses interlocuteurs ont appelé Tokyo à retirer immédiatement les représailles économiques en question et à recourir à des démarches diplomatiques étant donné que d’éventuels dispositifs supplémentaires tels que l’exclusion de la Corée du Sud de sa liste blanche nuiraient aux relations bilatérales et à la coopération sécuritaire en Asie du Nord-est. Les chefs de parti ont par ailleurs demandé des efforts diplomatiques tous azimuts et le locataire de la Maison bleue s’est engagé à élaborer des mesures concrètes.Cependant, concernant d’autres sujets sensibles tels que la rallonge budgétaire ou le remplacement des officiels chargés des missions liées à la sécurité ou aux affaires étrangères, les participants n’ont pu trouver un terrain d’entente.Ainsi, la perspective de la tenue de la séance plénière de l’Assemblée nationale aujourd’hui, dernier jour de la session extraordinaire de juin, est devenue incertaine.