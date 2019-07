Les avantages fiscaux seront renforcés afin de dynamiser l'investissement privé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et la formation présidentielle se sont engagés à renforcer les avantages fiscaux dans le but de promouvoir les investissements des entreprises privées. Dans un briefing donné à l’issue de la réunion entre le Minjoo et le ministère des Finances, plusieurs dispositifs ont été dévoilés comme le renforcement de l’exonération fiscale pour l’investissement dans les équipements destinés à améliorer la productivité.Afin de stimuler la consommation et les exportations, le plafond des achats dans les boutiques duty free passera de 3 000 à 5 000 dollars, et la taxe liée à l’achat d’une voiture sera temporairement réduite. De plus, la TVA sur la chirurgie esthétique et l’hébergement seront remboursées aux touristes étrangers.Les avantages fiscaux concerneront également les nouvelles technologies et les activités de R&D favorables à la croissance innovante. Dans ce cadre, les entreprises pourvoyeuses d’emplois contribuant à l’économie régionale auront accès à des aides fiscales renforcées en fonction du montant de leurs investissements. Et les sociétés qui transforment les CDD en CDI bénéficieront du prolongement de la durée d’exemption fiscale.Le Minjoo et les autorités financières se sont engagés à déployer tous leurs efforts afin que le projet de modification de la loi fiscale 2019 soit adopté lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale en septembre.