La majorité de sud-Coréens partent toujours en vacances fin juillet et début août

Photo : YONHAP News

Comme chaque année, la période la plus prisée des estivants s’étalera de fin juillet à début août. Les départs devraient se concentrer les 31 juillet et 1er août, et les retours les 3 et 4 août. Le pic de trafic sur les autoroutes est attendu le 2 août, avec quelque 5 138 000 voitures selon les estimations.Le choix de ces dates se fait le plus souvent en fonction des recommandations de l’employeur. Sont également pris en considération les congés des instituts privés fréquentés par les enfants. Comme destination, un tier des futurs vacanciers ont choisi la côte est de la péninsule (31 %), suivie par la côte sud, l'île méridionale de Jeju et la côte ouest.Le ministère des Transports et celui des Affaires maritimes ont désigné la période du 25 juillet au 11 août comme celle de « surveillance spéciale des transports ». Durant cette période, quelque 88 330 000 déplacements sont attendus, soit 1,7 % de plus par rapport à l'an dernier. Le personnel chargé de contrôler le trafic sera triplé et les contrôles d'alcoolémie multipliés. Les transports en commun seront également renforcés.