Restriction commerciale du Japon : Moon appelle à la coopération du groupe parlementaire du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier à la Maison bleue les représentants du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir. Un premier rassemblement depuis sa formation il y a deux mois.Moon Jae-in en a profité pour les inciter à unir leurs efforts afin d’affronter la restriction commerciale du Japon, qui se prolonge. Dans ce cadre, il a souligné l’importance d’établir un additif au budget, une mesure en phase avec les recommandations du FMI et de l’OCDE qui estiment que la bonne santé financière de Séoul autorise un accroissement de la dépense publique. Les députés ont partagé son idée et ont mis l’accent sur la solidarité pour régler le dossier. Lee In-young, qui prend les rênes du groupe, a regretté d’avoir échoué à adopter le budget supplémentaire lors de la dernière session extraordinaire de l’Assemblée nationale, un dispositif essentiel pour faire face à la « guerre économique » entre Séoul et Tokyo.Les partis de l’opposition insistent sur l’adoption de deux projets comme condition préalable. Il s’agit de l'ouverture d’une enquête parlementaire sur les embarcations en bois nord-coréennes qui ont franchi la frontière maritime intercoréenne, et de la motion de censure contre le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo.