Le typhon Francisco atteindra cette nuit le littoral sud-est de la péninsule

Photo : YONHAP News

La tempête tropicale Francisco, qui frappe actuellement l’île japonaise de Kyushu, arrivera cette nuit dans la mer du Sud près de la province du Gyeonggang du Sud. Elle continuera sa route vers la province de Gangwon pour traverser demain la mer de l’Est.D’après les prévisions de Météo-Corée, le 8e typhon de l’année se manifestera par des vents violents sur son chemin. Des pluies intenses sont attendues aujourd’hui et demain. Il pourrait tomber localement plus de 200 mm de précipitations, notamment dans le district de Yeongdong et dans la province de Gangwon. Entre 10 et 60 mm de pluie sont prévus à Séoul et dans la province de Gyeonggi.La tempête Francisco, dont la pression centrale est estimée à 992 hPa et qui s’accompagne de rafales de vent allant jusqu'à 23 m/s, perdra de la vigueur après avoir traversé l’île de Kyushu.