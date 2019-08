Greenpeace : le Japon s’apprête à relâcher l’eau contaminée de Fukushima dans le Pacifique

Photo : KBS News

Huit ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, le Japon projette de rejeter en mer plus d’un million de tonnes d’eau hautement radioactive stockée dans la centrale. C’est ce qu’a révélé Greenpeace.Un de ses experts dans le domaine a publié une tribune dans le magazine The Economist, et le bureau séoulien de l’organisation environnementale l’a postée hier sur son site web.Dans cette tribune, Sean Bernie écrit que le gouvernement de Shinzo Abe et la Tokyo Electric Power Company (Tepco), qui exploite le site de la centrale, cherchent à déverser dans le Pacifique l’eau contaminée par le nucléaire. Et d’ajouter que si tel est le cas, les pays riverains de l’océan, plus particulièrement la Corée du Sud, risquent d’être exposés aux matières radioactives.Selon lui, afin de relâcher dans la mer un million de tonnes d’eau contaminée, il faudrait la diluer avec quelque 770 millions de tonnes d’eau sur une durée de 17 ans. Et il est pratiquement impossible de les rejeter en mer sans la polluer.